Bản tin nông sản hôm nay (15-10): Giá cà phê giảm nhẹ, hồ tiêu đi ngang

* Giá cà phê hôm nay giảm 200 đồng/kg, về mức 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm, giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (15-10): Giá cà phê giảm nhẹ. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm từ 93.200 đồng/kg xuống còn 93.000 đồng/kg.

Tương tự, Gia Lai ghi nhận mức giảm 200 đồng/kg, hiện cà phê được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Lâm Đồng giảm từ 92.500 đồng/kg xuống còn 92.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất trong nhóm khu vực được khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta và arabica ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 15-10.

Tại sàn London, giá cà phê robusta giao tháng 11-2026 giảm 19 USD/tấn, tương đương 0,55%, xuống còn 3.459 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 20 USD/tấn, tương đương 0,58%, đạt 3.443 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3-2027 tăng 0,71%, lên mức 285,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5-2027 tăng 0,7%, đạt 281,95 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu hôm nay ổn định ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động từ 137.500 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá hồ tiêu hôm nay ổn định ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: kinhtechungkhoan.vn

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát.

Đắk Lắk duy trì giá hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg, đứng thứ hai về giá thu mua.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ổn định ở mức 138.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch hồ tiêu ở mức 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng Việt Nam duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.

* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 50 đồng/kg, dao động ở mức 8.800 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam vững giá. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam vẫn được chào bán ở mức 420 - 424 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo Jasmine dao động ở mức 515 - 519 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm duy trì trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.