Bản tin nông sản hôm nay (14-11): Giá cà phê giảm, giá hồ tiêu ổn định

* Giá cà phê: Thị trường cà phê trong nước ngày 14-11 tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực khi giá thu mua tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt đi xuống. So với phiên trước, giá cà phê giảm 700 - 900 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 82.300 - 83.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê cùng được thu mua ở mức 83.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá giảm về 82.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 82.300 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (14-11): Giá cà phê giảm. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai sàn London và New York.

Tại sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 1-2027 giảm 38 USD/tấn, tương đương 1,17%, xuống còn 3.207 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 cũng mất 31 USD/tấn, tương đương 0,96%, còn 3.189 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá Arabica trên sàn New York phục hồi mạnh sau chuỗi phiên giảm trước đó. Hợp đồng giao tháng 12-2026 tăng 11,2 US cent/pound, tương đương 4,16%, lên 280,2 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 9,9 US cent/pound, tương đương 3,74%, đạt 274,55 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5-2027 tăng 9,7 US cent/pound, tương đương 3,72%, lên 270,15 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu: Thị trường hồ tiêu trong nước không ghi nhận biến động mới tại các địa phương trọng điểm. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu được thương lái thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu duy trì mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai), cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Nhìn chung, giá hồ tiêu nội địa đang duy trì trạng thái ổn định sau những biến động trước đó. Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, hồ tiêu đen Indonesia giữ mức 6.799 USD/tấn; hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn. Malaysia tiếp tục dẫn đầu về giá hồ tiêu đen với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, Indonesia giữ giá hồ tiêu Muntok ở mức 9.285 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam lần lượt ghi nhận mức giá 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn.