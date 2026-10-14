Bản tin nông sản hôm nay (14-10): Giá cà phê và hồ tiêu tăng nhẹ

Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động từ 92.500-93.200 đồng/kg, tăng 200-300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg, lên mức 92.500 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có giá thu mua thấp nhất trong nhóm khu vực được khảo sát.

Trong khi đó, Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai cùng tăng 200 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 93.200 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã trở lại trên mốc 93.000 đồng/kg tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm, sau giai đoạn biến động giảm trong tuần trước.

Thị trường cà phê trong nước ngày 14-10 ghi nhận diễn biến khởi sắc khi giá thu mua tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt điều chỉnh tăng so với phiên trước. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta và arabica cùng tăng trong phiên giao dịch gần nhất, khi những thông tin bất lợi về nguồn cung từ Colombia thúc đẩy lực mua.

Tại sàn London, giá cà phê robusta giao tháng 11-2026 tăng 8 USD/tấn, tương đương 0,23%, lên mức 3.478 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 9 USD/tấn, tương đương 0,26%, đạt 3.463 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 3-2027 tăng 3,65 US cent/pound, tương đương 1,27%, lên mức 290,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5-2027 tăng 3,70 US cent/pound, tương đương 1,32%, đạt 283,5 US cent/pound.

* Giá tiêu hôm nay ghi nhận tăng 500-1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, lên mức 137.500-140.000 đồng/kg. Thị trường trong nước khởi sắc dù giá xuất khẩu đi ngang.

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua tại phần lớn các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt điều chỉnh tăng so với ngày hôm trước.

Theo khảo sát, giá tiêu hiện dao động từ 137.500-140.000 đồng/kg, tăng 500-1.000 đồng/kg tại nhiều khu vực. Tại Đắk Lắk, giá tiêu tăng 500 đồng/kg, lên mức 139.000 đồng/kg, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg, đạt 138.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 137.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông (Lâm Đồng) là địa phương duy nhất không ghi nhận biến động mới, tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các vùng được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước đã tăng tại 4 trong 5 khu vực khảo sát, trong khi mức giá cao nhất vẫn được giữ vững ở ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, chỉ trong hai phiên gần đây, giá tiêu tại một số địa phương đã tăng tổng cộng 1.500 - 2.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang có tín hiệu cải thiện sau giai đoạn giao dịch tương đối trầm lắng trong tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng hiện chưa đồng đều và chưa xuất hiện trên thị trường xuất khẩu quốc tế.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia tiếp tục duy trì ở mức 6.834 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.200 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn. Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l hiện đạt 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l duy trì mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.357 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn và Malaysia duy trì 12.100 USD/tấn.