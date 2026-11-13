Bản tin nông sản hôm nay (13-11): Giá cà phê giảm

* Giá cà phê: Thị trường trong nước ghi nhận tiếp tục giảm tại Tây Nguyên; thị trường quốc tế cùng đà giảm.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Theo khảo sát, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm giảm 200 - 600 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 83.200 - 83.800 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giảm xuống còn 83.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá thu mua còn 83.700 đồng/kg. Đắk Lắk cũng giao dịch ở mức 83.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm xuống còn 83.200 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (13-11): Giá cà phê tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: congluan.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn London và New York.

Tại sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1-2027 giảm 5 USD/tấn, tương đương 0,15%, xuống còn 3.245 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 1 USD/tấn, tương đương 0,03%, đạt 3.220 USD/tấn.

Mức giá Robusta hiện vẫn nằm gần vùng đáy 3.140 USD/tấn được ghi nhận trong tuần trước, mức thấp nhất trong khoảng 2,5 năm.

Trên sàn New York, hợp đồng Arabica giao tháng 12-2026 giảm 2,4 US cent/pound, tương đương 0,88%, xuống còn 269 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 1,25 US cent/pound, tương đương 0,47%, còn 264,65 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5-2027 giảm 1,15 US cent/pound, tương đương 0,44%, xuống mức 260,45 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu: Thị trường nội địa ổn định ở mức 135.500 - 138.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ở mức 135.500 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu giữ mức 137.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) cùng duy trì mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Giá hồ tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.799 USD/tấn. Brazil giữ giá hồ tiêu đen ASTA 570 tại 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Ở phân khúc hồ tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.285 USD/tấn, Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và Việt Nam duy trì 8.450 USD/tấn.