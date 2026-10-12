Bản tin nông sản hôm nay (12-10): Giá cà phê dao động trong khoảng 92.200-93.000 đồng/kg

Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức 92.200 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 93.000 đồng/kg.

Hiện tại, hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam tương đối trầm lắng khi thương nhân chờ nguồn hàng từ vụ thu hoạch sắp tới. Một số doanh nghiệp vẫn mua vào nhưng chủ yếu với khối lượng nhỏ để đáp ứng các hợp đồng đã ký. Hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên mới ở giai đoạn đầu, song kỳ vọng nguồn cung tăng trong thời gian tới đã ảnh hưởng đến giá chào giao hàng kỳ hạn.

Giá cà phê dao động trong khoảng 92.200-93.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: TTXVN

Một số thương nhân chào mua cà phê ở mức khoảng 88.500 đồng/kg đối với hàng giao tháng 11 và 87.500 đồng/kg đối với hàng giao tháng 12. Đây là mức giá chào tại thời điểm khảo sát, không đồng nghĩa giá giao ngay chắc chắn sẽ giảm về các ngưỡng này.

*Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, đưa mặt bằng thu mua lên 136.500 - 140.000 đồng/kg.

Thị trường ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Đáng chú ý, mức giá 140.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại sau ba phiên liên tiếp đi ngang.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá tiêu tăng lên 140.000 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk ghi nhận giá thu mua 138.500 đồng/kg, tăng lên cùng nhịp với thị trường chung.

Tại khu vực TP Hồ Chí Minh, giá tiêu đạt 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 136.500 đồng/kg.