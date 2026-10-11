Bản tin nông sản hôm nay (11-10): Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng

* Giá cà phê: Thị trường cà phê trong nước ngày 11-10 ghi nhận diễn biến tích cực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.200 đồng/kg so với ngày trước đó, lên mức 93.000 đồng/kg. Đây là mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg, đạt 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương tự, đưa giá thu mua lên 92.200 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg, tăng đáng kể so với mức 91.200 - 92.000 đồng/kg của ngày 10-10.

Dù vậy, đợt phục hồi này mới bù đắp một phần mức giảm 2.400 đồng/kg trong hai phiên 9 và 10-10. So với ngày 8-10, giá cà phê tại các vùng nguyên liệu vẫn thấp hơn khoảng 1.400 - 1.600 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (11-10): Giá cà phê tăng. Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực trong phiên giao dịch được đề cập trong tài liệu nguồn.

Tại sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 11-2026 tăng 47 USD/tấn, tương đương 1,37%, lên 3.470 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 56 USD/tấn, tương đương 1,65%, đạt 3.454 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, hợp đồng Arabica giao tháng 3-2027 giảm 2,1 US cent/pound, tương đương 0,73%, xuống 286,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5-2027 giảm 1,55 US cent/pound, tương đương 0,55%, còn 279,8 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu: Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg, tương đương phiên trước.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu giữ mức 139.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk đứng thứ hai với mức thu mua 137.500 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu duy trì ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai), cùng ghi nhận mức thấp nhất là 135.500 đồng/kg.

Như vậy, giá hồ tiêu trong nước đã có ba phiên liên tiếp không thay đổi sau đợt điều chỉnh giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg ngày 9-10.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang tạm thời ổn định sau nhịp giảm trước đó. Tuy nhiên, lực mua chưa đủ mạnh để tạo ra một đợt phục hồi rõ rệt, trong khi thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu vẫn theo dõi sát diễn biến nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia cung ứng lớn chưa ghi nhận thay đổi đáng kể theo số liệu được cung cấp từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC).

Cụ thể, giá hồ tiêu đen Indonesia ở mức 6.834 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen Malaysia đạt 9.200 USD/tấn. Hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu hồ tiêu đen loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Ở phân khúc hồ tiêu trắng, Indonesia niêm yết 9.357 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn và Malaysia ở mức 12.100 USD/tấn.