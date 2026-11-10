Bản tin nông sản hôm nay (10-11): Giá cà phê tăng nhẹ

Giá hồ tiêu trong nước tại các địa phương sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới so với phiên trước, duy trì trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức thu mua 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Lâm Đồng, giá hồ tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực TP Hồ Chí Minh duy trì mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung ổn định.

Giá hồ tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.799 USD/tấn. Brazil duy trì giá hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu nhóm được khảo sát với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, Indonesia duy trì mức 9.285 USD/tấn, Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và Việt Nam giữ giá 8.450 USD/tấn.

Theo dữ liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 9 tháng đầu năm 2026, Mỹ nhập khẩu 68.797 tấn hồ tiêu, với kim ngạch đạt 524 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 7,1%, tương ứng tăng 4.538 tấn, trong khi giá trị tăng 6,9%. Tuy nhiên, nếu so với 9 tháng năm 2024, lượng nhập khẩu vẫn thấp hơn 5,9% cho thấy nhu cầu tại thị trường Mỹ chưa hoàn toàn trở lại mức của hai năm trước.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất của Mỹ với khối lượng 54.939 tấn, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng thêm 10.389 tấn.

Nhờ đó, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại Mỹ tăng từ 69,3% lên 79,9%, tương đương mức cải thiện khoảng 10,6 điểm phần trăm.

Điều này đồng nghĩa cứ 10 tấn hồ tiêu Mỹ nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm, có gần 8 tấn đến từ Việt Nam.

Mức tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng nhập khẩu chung của Mỹ, qua đó bù đắp sự sụt giảm từ một số nguồn cung cạnh tranh.

Những số liệu này cho thấy vị thế của hồ tiêu Việt Nam tại Mỹ tiếp tục được củng cố, đặc biệt khi hai nguồn cung lớn là Ấn Độ và Indonesia đều ghi nhận lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm.

Tuy nhiên, việc thị phần tăng cao cũng đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng duy trì chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu và bảo đảm nguồn cung ổn định để giữ lợi thế cạnh tranh.

Dự báo giá hồ tiêu ngày mai 11-11 có thể tiếp tục duy trì quanh mặt bằng hiện tại nếu giá xuất khẩu quốc tế ổn định và hoạt động thu mua chưa xuất hiện biến động lớn. Một số địa phương có thể điều chỉnh nhẹ nếu nhu cầu mua hàng tăng, nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định thị trường sẽ bước vào đợt tăng mạnh mới.

* Giá cà phê tại tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 85.000 - 85.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 85.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 85.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Tổng kết niên vụ cà phê 2025-2026, theo số liệu của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 8,5 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và tăng 1% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành hàng. Trong đó, cà phê nhân xanh xuất khẩu đạt 1,65 triệu tấn, kim ngạch gần 7 tỷ USD, tăng 21,4% về khối lượng nhưng giảm 1,5% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên sàn London, giá robusta giao kỳ hạn tháng 1-2027 tăng 66 USD/tấn, tương đương 2,1%, lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 cũng tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,6%, đạt 3.243 USD/tấn.

Đà phục hồi của robusta diễn ra sau giai đoạn giá giảm mạnh, đồng thời được hỗ trợ bởi hoạt động điều chỉnh vị thế của các nhà đầu tư trên thị trường kỳ hạn.

Ngược lại, giá arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực bán. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,5%, xuống còn 280 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 1,9%, đạt 271,65 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5-2027 giảm tương ứng xuống 267,7 US cent/pound.

Theo Reuters, bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Citi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng giá cà phê, đặc biệt là arabica.

Ngân hàng này dự báo giá arabica kỳ hạn trên sàn ICE có thể giảm xuống 2,50 USD/pound trong ba tháng tới và tiếp tục lùi về 2,25 USD/pound trong vòng 12 tháng.

So với mức 2,80 USD/pound của hợp đồng arabica tháng 12-2026 trong tuần trước, các mốc dự báo trên lần lượt thấp hơn khoảng 10,7% và 19,6%.

Citi cho rằng thị trường đang tiến gần một bước ngoặt, với khả năng xuất hiện thêm đợt điều chỉnh giảm trước khi kết thúc năm 2026.

Một trong những cơ sở của nhận định này là triển vọng nguồn cung tăng tại Brazil và Việt Nam. Citi đã nâng ước tính sản lượng cà phê Việt Nam thêm 2 triệu bao, trong khi xuất khẩu cà phê Brazil tiếp tục duy trì ở mức cao.

Dự báo giá cà phê ngày mai 11-11: Thị trường trong nước có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ nếu lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường tăng nhanh. Ngược lại, đà phục hồi của robusta quốc tế và nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp xuất khẩu có thể hỗ trợ giá. Đây là nhận định có điều kiện, chưa phải giá giao dịch được xác nhận.