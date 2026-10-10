Bản tin nông sản hôm nay (10-10): Giá cà phê tiếp tục giảm

* Thị trường cà phê trong nước sáng 10-10 tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua ở mức 92.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương khảo sát. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 91.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, đạt 91.200 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá cà phê Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg. So với mức 93.600 - 94.400 đồng/kg ghi nhận ngày 8-10, giá cà phê đã giảm tổng cộng 2.400 đồng/kg chỉ trong hai phiên, tương đương mức mất giá khoảng 2,5 - 2,6%.

Giá cà phê trong nước hôm nay (10-10) tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ngày 10-10 tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch lớn là London và New York.

Tại London, hợp đồng robusta giao tháng 11-2026 giảm 62 USD/tấn, tương đương 1,78%, xuống còn 3.423 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 71 USD/tấn, tương đương 2,05%, còn 3.398 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá arabica giao tháng 3-2027 giảm 3,65 US cent/pound, tương đương 1,25%, xuống 289,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5-2027 cũng giảm 3,55 US cent/pound, tương đương 1,25%, còn 281,35 US cent/pound.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung được cải thiện, đặc biệt tại Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

* Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 10-10 chưa ghi nhận biến động mới sau phiên giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg trước đó. Giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động trong khoảng 135.500 - 139.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương khảo sát. Đắk Lắk đứng tiếp theo với 137.500 đồng/kg.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu duy trì ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức 135.500 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Như vậy, chênh lệch giữa giá tiêu cao nhất và thấp nhất hiện là 3.500 đồng/kg. Việc giá chững lại sau nhịp giảm cho thấy thị trường đang tạm thời ổn định, trong khi người bán và doanh nghiệp thu mua tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước xuất khẩu lớn cũng tương đối ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Indonesia được chào bán ở mức 6.834 USD/tấn, tiêu đen Malaysia đạt 9.200 USD/tấn, còn tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đạt 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia duy trì mức 9.357 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn, trong khi Malaysia đứng ở mức 12.100 USD/tấn.