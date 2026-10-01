Bản tin nông sản hôm nay (1-10): Giá hồ tiêu, giá cà phê tăng - giảm trái chiều

* Giá hồ tiêu: Tại các vùng sản xuất trọng điểm, giá hồ tiêu đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua trong nước lên 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Đây là nhịp tăng đáng chú ý sau nhiều ngày thị trường duy trì trạng thái tương đối trầm lắng trong vùng 136.000 - 140.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi giá thu mua tăng lên 140.500 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng thứ hai với 138.500 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu được nâng lên 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 500 đồng/kg, đạt 136.500 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất trong số các vùng được khảo sát.

Như vậy, khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (1-10): Giá hồ tiêu tăng. Ảnh minh họa: baoquocte.vn

Trên thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC), hồ tiêu đen Indonesia hiện được báo giá 6.828 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.850 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục là thị trường có giá hồ tiêu đen cao đáng kể, đạt 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đang được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.348 USD/tấn. Hồ tiêu trắng Malaysia được báo giá 12.150 USD/tấn, còn sản phẩm cùng loại của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

* Giá cà phê: Tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua xuống 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 93.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, các đại lý cùng điều chỉnh giá thu mua xuống 93.600 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng ở vùng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Như vậy, mốc 94.000 đồng/kg vừa được thị trường lấy lại trong phiên cuối tháng 9 đã nhanh chóng mất đi khi bước sang tháng mới.

Dù vậy, nếu so với vùng đáy gần 3 tháng thiết lập trong tuần trước, khi giá có thời điểm chỉ còn 91.200 - 92.000 đồng/kg, mặt bằng hiện tại vẫn cao hơn đáng kể.

Trên thị trường quốc tế, tại London, Robusta kỳ hạn tháng 11-2026 giảm nhẹ 2 USD/tấn, tương đương 0,06%, xuống 3.410 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1-2027 giảm 12 USD/tấn, tương ứng 0,35%, còn 3.375 USD/tấn.

Trái lại, Arabica tiếp tục nhích lên. Hợp đồng tháng 12-2026 trên sàn New York tăng 0,7 US cent/pound, tương đương 0,24%, lên 289,45 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3-2027 tăng 0,6 US cent/pound, đạt 281,5 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, diễn biến trên đã đưa Arabica lên mức cao nhất trong khoảng 2,5 tuần.

Mặc dù Arabica tiếp tục tăng, đà đi lên đã chậm đáng kể so với phiên trước, thời điểm hợp đồng tháng 12 bật hơn 3,6%. Giá cả hai loại cà phê cũng hạ nhiệt so với mức cao nhất trong phiên, trong đó Robusta quay xuống vùng giảm giá.