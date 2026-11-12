'Bản tin nội bộ' góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng tại cơ sở

Đối với mỗi đảng viên, việc nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng không chỉ là yêu cầu chính trị thông thường, mà còn là yêu cầu bảo đảm bản lĩnh chính trị, khả năng phân biệt đúng, sai trong mọi tình huống. Thực tế tại nhiều chi bộ cho thấy, không phải đảng viên nào cũng có đủ điều kiện, thời gian để cập nhật đầy đủ các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của các cấp một cách thường xuyên và hệ thống. Việc thiếu thông tin hoặc tiếp nhận thông tin không đầy đủ dễ dẫn đến hiểu sai, làm sai lệch nhận thức và thậm chí là chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ. Chính từ thực tiễn đó, Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Ninh Bình đã có sáng kiến xây dựng "Bản tin nội bộ" phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ tại các chi, đảng bộ thuộc Công an tỉnh.

Các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ 3, Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Ninh Bình sau khi thực hiện mô hình, chất lượng sinh hoạt chi bộ được cải thiện rõ rệt.

Theo Thượng tá Nguyễn Thu Phương, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Ninh Bình, điểm khác biệt và cũng là giá trị cốt lõi của "Bản tin nội bộ" chính là nguồn thông tin được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả các nội dung đều được trích dẫn từ các nguồn chính thống. Không có bình luận cá nhân mang tính chủ quan, bảo đảm mỗi thông tin đưa ra đều chính xác, đúng tinh thần chỉ đạo.

Bản tin được xây dựng theo cấu trúc nhất quán, bao quát các mảng nội dung quan trọng như: Tình hình quốc tế và khu vực - Không chỉ đơn thuần liệt kê sự kiện, mà chọn lọc những vấn đề có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nước ta, giải thích ngắn gọn bối cảnh và ý nghĩa. Điều này giúp đảng viên mở rộng tầm nhìn, hiểu rõ vị thế của Việt Nam trong bối cảnh chung.

Tình hình trong nước: Tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật, những nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Thông tin được chọn lọc từ các báo cáo, đánh giá chính thức, tránh các vấn đề chưa có kết luận hoặc mang tính thời sự quá ngắn hạn.

Chủ trương, chính sách mới: Tóm tắt những nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định mới ban hành, giải thích rõ mục đích, yêu cầu và những điểm mới so với quy định trước. Đây là nội dung giúp đảng viên nhanh chóng cập nhật và thực hiện đúng quy định.

Văn bản chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến cơ sở. Các quy định, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Nội dung được trích xuất những điều cần biết, cần làm, giúp đảng viên không phải đọc cả một tài liệu dài mà vẫn nắm được yêu cầu cốt lõi.

Đánh giá kết quả đạt được trong công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác kiểm tra, giám sát... và đưa ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

“Thay vì sao chép nguyên văn các văn bản có nội dung dài dòng, thuật ngữ chuyên ngành, trong “Bản tin nội bộ” được diễn giải một cách rõ ràng, mạch lạc. Mỗi mục chỉ chọn những thông tin cốt yếu, dễ đọc, dễ nhớ. Chính vì vậy, thời gian đọc một bản tin chỉ khoảng 10–15 phút nhưng đảng viên vẫn nắm được hết những nội dung cần thiết. Đây chính là điểm tạo nên hiệu quả thực tế của mô hình...” - Thượng tá Nguyễn Thu Phương chia sẻ.

Trước khi có mô hình này, tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên tiếp nhận thông tin một cách khác nhau và từ nhiều nguồn khác nhau đôi khi dẫn đến những cách hiểu không nhất quán về cùng một vấn đề. Từ khi có “Bản tin nội bộ”, tất cả các chi bộ, đảng bộ, đảng viên đều tiếp cận với cùng một luồng thông tin chính thống. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong chi bộ. Khi mọi người cùng hiểu đúng, hiểu rõ, sẽ cùng đi đến một hướng chung, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Nhất là trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, việc sử dụng "Bản tin nội bộ" trong sinh hoạt Đảng là rất quan trọng. Qua đó, góp phần tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước...

Nhờ có thông tin kịp thời, có định hướng, chính xác từ "Bản tin nội bộ", cán bộ, đảng viên hiểu đúng bản chất sự việc để chủ động phòng ngừa tác động của các thông tin xấu độc, xuyên tạc.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thu Phương, một hiệu quả rõ rệt khác sau khi thực hiện mô hình chính là chất lượng sinh hoạt chi bộ được cải thiện rõ rệt. Trước đây, có những nội dung khi đưa ra thảo luận, nhiều đồng chí chưa có điều kiện nghiên cứu nên chưa có ý kiến hoặc ý kiến còn chung chung. Ngày nay, với việc phát hành bản tin trước mỗi kỳ sinh hoạt định kỳ của các chi bộ ít ngày, đảng viên có thời gian tham khảo, suy nghĩ và chuẩn bị ý kiến. Do đó, nội dung thảo luận ngày càng đi sâu vào thực chất, có lập luận chặt chẽ, đóng góp ý kiến ngày càng thiết thực và xây dựng hơn.

Có thể khẳng định, “Bản tin nội bộ” phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng của Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình không chỉ mang lại thông tin mà còn khơi gợi sự quan tâm, tạo thói quen theo dõi thông tin chính thống cho từng đảng viên. Nhiều đảng viên chia sẻ, từ khi có bản tin, họ không chỉ đọc mà còn chủ động tìm hiểu thêm các tài liệu gốc, các bài bình luận chuyên sâu trên báo chí chính thống. Đây chính là hiệu quả sâu sắc và lâu dài nhất: từ việc được cung cấp thông tin, đến việc chủ động tìm kiếm thông tin, hình thành văn hóa học tập liên tục trong các chi bộ.

Việc duy trì đều đặn “Bản tin nội bộ” hằng tháng còn thể hiện rõ, chi bộ luôn quan tâm đến từng đảng viên trong việc cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng. Sự quan tâm đó tạo ra sự gắn kết mật thiết giữa cấp ủy với đảng viên, giữa các đảng viên trong chi bộ.

Xây dựng “Bản tin nội bộ” hằng tháng đòi hỏi tâm huyết, sự tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao của những người thực hiện. Mỗi thông tin được kiểm chứng, mỗi câu chữ chỉn chu, mỗi số bản tin ra đời đúng hạn đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với tập thể.

"Bản tin nội bộ" của Công an tỉnh Ninh Bình đã trở thành một cơ chế thường trực, một nét văn hóa đặc trưng của chi bộ. Mô hình này cho thấy rằng: ở cơ sở, với sự tâm huyết và cách làm khoa học, hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao, góp phần củng cố sự thống nhất về tư tưởng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bản tin đã góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ có thông tin kịp thời, có định hướng, chính xác từ bản tin, cán bộ, đảng viên hiểu đúng bản chất sự việc để chủ động phòng ngừa tác động của các thông tin xấu độc, xuyên tạc; giữ vững nguyên tắc, lập trường, quan điểm của Đảng. Mong rằng, cách làm này sẽ ngày càng được chia sẻ, nhân rộng, để nhiều chi bộ cùng có thêm một kênh thông tin hữu ích, góp phần làm cho công tác chính trị – tư tưởng tại cơ sở thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.