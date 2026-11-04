Bản tin cửa khẩu từ 1/11 – 4/11: Hơn 45 nghìn tấn nông sản, hoa quả xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu

Hải quan cửa khẩu Chi Ma kiểm tra mặt hàng hoa quả XNK qua cửa khẩu

Trong những ngày qua, số lượng phương tiện chở mặt hàng nông sản, hoa quả XNK qua các cửa khẩu của tỉnh tăng khá cao so với những ngày cuối tháng 10/2026 (tăng khoảng 110 phương tiện/ngày), tuy nhiên, các lực lượng tại cửa khẩu đã chủ động thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XNK nông sản, hoa quả qua các cửa khẩu trên địa bàn, do vậy, các lô hàng nông sản, hoa quả luôn thông suốt, không xảy ra ùn ứ cục bộ khu vực cửa khẩu.

Theo thống kê, từ 1/11 – 4/11, đã có 7.165 phương tiện chở hàng hóa XNK qua các cửa khẩu của tỉnh.