Bản tin cửa khẩu ngày 9/11: Số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan giảm nhẹ

Cụ thể, trong ngày 8/11 đã có 1.856 phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan, giảm khoảng 50 phương tiện so với ngày 7/11 và giảm khoảng 140 phương tiện so ngày 6/11. Trong đó, phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan là 534 phương tiện, nhập khẩu là 1.322 phương tiện. Số phương tiện thông quan giảm chủ yếu từ luồng nhập khẩu.

Ngày 8/11, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sầu riêng quả tươi, thanh long, mít, tinh bột sắn, linh kiện điện tử, ván bóc… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô tải nguyên chiếc các loại, máy thi công, thiết bị công nghiệp, nông sản, thuỷ sản, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng dệt may…

Ô tô tải nguyên chiếc các loại nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Được biết, hiện bến bãi tại các khu vực cửa khẩu vẫn đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa XNK đỗ, sang tải và kiểm hóa. Điều này góp phần nâng hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu của tỉnh.

Dự báo, những ngày tới, số lượng phương tiện chở hàng hóa XNK sẽ tăng cao hơn và số lượng phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan trong ngày sẽ tiếp tục duy trì mở mức 1.900 - 2.100 phương tiện/ngày.