Bản tin cửa khẩu ngày 7/11: Gần 9.100 tấn hoa quả xuất khẩu qua các cửa khẩu
Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, ngày 6/11, Lạng Sơn đã có gần 600 phương tiện chở mặt hàng hoa quả, nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh. Tổng trọng lượng hoa quả, nông sản xuất khẩu thông quan trong ngày 6/11 đạt gần 9.100 tấn, tăng 1.527 tấn so với ngày 6/11.
Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh thường xuyên triển khai các biện pháp để tạo thuận lợi tối đa trong thông quan mặt hàng hoa quả, nông sản. Nhờ đó, hiệu suất thông quan các lô hàng nông sản, hoa quả tăng lên hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, giúp hoạt động xuất khẩu hoa quả và nông sản của Việt Nam luôn thông suốt, không xảy ra ùn ứ cục bộ khu vực cửa khẩu, góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ban-tin-cua-khau-ngay-7-11-trong-1-ngay-gan-9-100-tan-hoa-qua-xuat-khau-qua-cac-cua-khau-5107985.html