Bản tin cửa khẩu ngày 7/11: Gần 9.100 tấn hoa quả xuất khẩu qua các cửa khẩu

Cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật Tân Thanh kiểm tra sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu

Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh thường xuyên triển khai các biện pháp để tạo thuận lợi tối đa trong thông quan mặt hàng hoa quả, nông sản. Nhờ đó, hiệu suất thông quan các lô hàng nông sản, hoa quả tăng lên hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, giúp hoạt động xuất khẩu hoa quả và nông sản của Việt Nam luôn thông suốt, không xảy ra ùn ứ cục bộ khu vực cửa khẩu, góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.