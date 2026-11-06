Bản tin cửa khẩu ngày 6/11: Số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tăng

Điều đáng mừng là số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan trong ngày tăng đều ở tất cả các cửa khẩu: quốc tế Hữu Nghị, Chi Ma, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật Tân Thanh kiểm tra lô hàng hóa qua xuất khẩu qua cửa khẩu

Theo dự báo của Ban Quản lý KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong những ngày tới, số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh sẽ còn tiếp tục tăng, hiệu suất thông quan trong ngày có thể đạt từ 620 – 630 phương tiện/ngày, trong đó, dự kiến sẽ có từ 380 – 400 phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi.

Để đảm bảo các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu thông quan thông suốt, thời gian này, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã linh hoạt bố trí từ 2 – 3 luồng phương tiện chở hàng xuất khẩu. Đồng thời ưu tiên làm thủ tục và điều tiết phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi thông quan trước các mặt hàng khác.