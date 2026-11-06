Bản tin cửa khẩu ngày 6/11: Số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tăng
Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, ngày 5/11/2026 đã có gần 530 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh, tăng gần 20 phương tiện so với ngày trước đó. Đặc biệt, số lượng phương tiện hàng hóa xuất khẩu những ngày vừa qua đang tăng dần. Đây là tín hiệu tích cực giúp tăng tỷ lệ xuất siêu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh.
Điều đáng mừng là số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan trong ngày tăng đều ở tất cả các cửa khẩu: quốc tế Hữu Nghị, Chi Ma, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).
Theo dự báo của Ban Quản lý KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong những ngày tới, số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh sẽ còn tiếp tục tăng, hiệu suất thông quan trong ngày có thể đạt từ 620 – 630 phương tiện/ngày, trong đó, dự kiến sẽ có từ 380 – 400 phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi.
Để đảm bảo các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu thông quan thông suốt, thời gian này, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã linh hoạt bố trí từ 2 – 3 luồng phương tiện chở hàng xuất khẩu. Đồng thời ưu tiên làm thủ tục và điều tiết phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi thông quan trước các mặt hàng khác.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ban-tin-cua-khau-ngay-6-11-so-luong-phuong-tien-cho-hang-hoa-xuat-khau-tang-5107934.html