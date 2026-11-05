Bản tin cửa khẩu ngày 4/11: Gần 2.100 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan trong ngày

Trong số 2.095 phương tiện thông quan trong ngày 4/11 thì có 513 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu và 1.582 phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu. Phần lớn số phương tiện chở hàng hóa thông quan trong ngày 4/11 là qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2 – 1089).

Sang tải hàng hóa XNK tại bãi xe Bảo Nguyên (cửa khẩu Tân Thanh)

Nhận thấy số lượng phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan tăng mạnh, Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn) đã nhanh chóng trao đổi với cơ quan ngang cấp tại khu vực cửa khẩu của Trung Quốc để thống nhất kéo dài thời gian làm thủ tục XNK đến 20 giờ (giờ Hà Nội) hằng ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Vì vậy, mặc dù lượng phương tiện chở hàng hóa XNK lên khu vực cửa khẩu tăng đột biến nhưng hoạt động XNK tại các cửa khẩu của tỉnh vẫn diễn ra thông suốt, các phương tiện thông quan nhanh, lượng phương tiện tồn tại cửa khẩu qua ngày rất ít.

Theo dự báo của Ban Quản lý KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, dự báo trong những ngày tới, số lượng phương tiện thông quan trong mỗi ngày có thể còn tăng cao hơn. Để đảm bảo hoạt động thông quan thông suốt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan liên quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thường xuyên bám nắm tình hình XNK hàng hóa tại các cửa khẩu, chủ động trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thống nhất các biện pháp nâng cao tiện lợi hóa trong hoạt động thông quan.