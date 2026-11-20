Phần lớn số phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan là qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1088/2 - 1089).

Mặc dù lượng phương tiện lên khu vực cửa khẩu tăng cao nhưng hoạt động XNK tại các cửa khẩu của tỉnh vẫn diễn ra thông suốt, các phương tiện thông quan nhanh, lượng phương tiện tồn tại cửa khẩu qua ngày rất ít.

Được biết, Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn) đã thường xuyên trao đổi với cơ quan ngang cấp tại khu vực cửa khẩu của Trung Quốc để thống nhất kéo dài thời gian làm thủ tục XNK đến 20h (giờ Hà Nội) hằng ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhằm giải phóng số lượng phương tiện chở hàng hóa tại cửa khẩu cao nhất có thể.

Phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu chờ thông quan qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài)

Theo dự báo của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, số lượng phương tiện chở hàng hóa XNK qua các cửa khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Các cơ quan liên quan và lực lượng chức năng tại cửa khẩu sẽ thường xuyên bám nắm tình hình, chủ động trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thống nhất các biện pháp nâng cao tiện lợi hóa trong hoạt động thông quan.

Được biết, từ 1/1/2026 - 18/11/2026 đã có 580.415 phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh. Trong đó có 156.888 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu và 423.527 phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu.