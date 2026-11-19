Lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn) cho biết: Sau một tuần (từ 6/11 - 12/11) số lượng xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua các cửa khẩu sụt giảm, những ngày vừa qua, lượng xe ô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua địa bàn tỉnh lại tăng trở lại. Ngày 18/11 là ngày có số lượng xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu cao nhất tính từ ngày 12/11 đến nay. Trong đó, chiếm khoảng 90% lượng xe ô tô tải nguyên chiếc làm thủ tục nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô tải qua địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh đã linh hoạt trong triển khai các khâu làm thủ tục để nhanh chóng giải phóng các lô hàng ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu nhanh nhất. Đặc biệt, các lực lượng chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để đưa xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu đủ điều kiện lưu hành đưa vào nội địa, từ đó giúp giảm chi phí phát sinh lưu bãi cho các doanh nghiệp.

Được biết, từ ngày 12/11 - 18/11 đã có gần 400 xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.

Cũng theo báo cáo của Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong ngày 18/11 đã có 1.991 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh. Trong đó, có 504 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu. Trong ngày 18/11 đã có 14.378 tấn hoa quả, nông sản xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.