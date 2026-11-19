Bản tin cửa khẩu ngày 19/11: Ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu tăng trở lại
Theo thống kê của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, ngày 18/11/2026 đã có gần 90 xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh (cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089), tăng 29 xe so với ngày 17/11.
Lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn) cho biết: Sau một tuần (từ 6/11 - 12/11) số lượng xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua các cửa khẩu sụt giảm, những ngày vừa qua, lượng xe ô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua địa bàn tỉnh lại tăng trở lại. Ngày 18/11 là ngày có số lượng xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu cao nhất tính từ ngày 12/11 đến nay. Trong đó, chiếm khoảng 90% lượng xe ô tô tải nguyên chiếc làm thủ tục nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô tải qua địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh đã linh hoạt trong triển khai các khâu làm thủ tục để nhanh chóng giải phóng các lô hàng ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu nhanh nhất. Đặc biệt, các lực lượng chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để đưa xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu đủ điều kiện lưu hành đưa vào nội địa, từ đó giúp giảm chi phí phát sinh lưu bãi cho các doanh nghiệp.
Được biết, từ ngày 12/11 - 18/11 đã có gần 400 xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.
Cũng theo báo cáo của Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong ngày 18/11 đã có 1.991 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh. Trong đó, có 504 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu. Trong ngày 18/11 đã có 14.378 tấn hoa quả, nông sản xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ban-tin-cua-khau-ngay-19-11-o-to-tai-nguyen-chiec-nhap-khau-tang-tro-lai-5108717.html