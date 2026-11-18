Trong đó, phần lớn phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Các mặt hàng XNK qua các cửa khẩu của tỉnh trong ngày 17/11 chủ yếu là sầu riêng quả tươi, thanh long, mít, tinh bột sắn, linh kiện điện tử, ván bóc…; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô tải nguyên chiếc các loại, máy thi công, thiết bị công nghiệp, nông sản, thuỷ sản, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng dệt may…

Cũng theo báo cáo của Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, ngày 17/11 đã có 13.681 tấn hoa quả, nông sản XNK qua các cửa khẩu của tỉnh. Trong đó, sản lượng hoa quả, nông sản của Việt Nam xuất khẩu là 7.414 tấn.

Hiện các cơ quan liên quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Trọng tâm là triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng hiệu suất thông quan. Đồng thời thường xuyên trao đổi với lực lượng liên quan tại các cửa khẩu của Trung Quốc để thống nhất cùng triển khai các giải pháp như: nâng thời gian giải quyết thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm hóa đối với những lô hàng thuộc luồng xanh… với mục tiêu thúc đẩy hoạt động thông quan hai chiều qua các cặp cửa khẩu luôn thông suốt.