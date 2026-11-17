Sản lượng hoa quả, nông sản XNK chủ yếu qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài) và lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam - Lũng Nghịu).

Cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật Tân Thanh kiểm tra thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu

Đáng chú ý, mặc dù sản lượng hoa quả, nông sản XNK trong ngày 16/11 tăng nhưng số lượng phương tiện thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh lại tiếp tục giảm so với những ngày trước (đạt 1.670 xe, giảm 45 phương tiện so với ngày 15/11 và giảm 388 phương tiện so với ngày 14/11).

Theo lực lượng chức năng, thời điểm này, nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu các loại hoa quả, nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đều tăng cao để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc, do vậy các doanh nghiệp hoạt động XNK mặt hàng hoa quả, nông sản của hai nước đã tăng số lượng, sản lượng hoa quả, nông sản XNK qua các cặp cửa khẩu của hai bên.

Đây cũng là thời điểm vào vụ thu hoạch một số loại hoa quả như: thanh long, chuối, sầu riêng… tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả cũng tăng sản lượng hoa quả xuất khẩu qua địa bàn tỉnh.

Hiện các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh đã và đang triển khai các giải pháp để tạo thuận lợi nhất cho các lô hàng hoa quả, nông sản thông quan nhanh qua các cửa khẩu của tỉnh.