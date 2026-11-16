Bản tin cửa khẩu ngày 16/11: Phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan giảm

Trong đó, phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan là 415 phương tiện, nhập khẩu là 1.309 phương tiện. Số phương tiện thông quan giảm mạnh ở cả luồng xuất khẩu (giảm 105 phương tiện) và nhập khẩu (giảm 238 phương tiện) và số lượng phương tiện chở hàng hóa thông quan giảm chiếm phần lớn ở cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (giảm 213 phương tiện so với ngày 14/11).

Ngày 15/11, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong ngày là sầu riêng quả tươi, thanh long, mít, linh kiện điện tử… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy thi công, thiết bị công nghiệp, nông sản, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng dệt may,…

Phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua cửa khẩu Chi Ma (xã Mẫu Sơn)

Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn), số lượng phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan trong ngày 15/11 giảm là do cung – cầu về một số mặt hàng tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc giảm, nên các doanh nghiệp hoạt động XNK của Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện điều tiết sản lượng hàng hóa XNK hai chiều trong thời điểm này.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn), trong những ngày tới, nhất là tuần cuối của tháng 11/2026, số lượng phương tiện thông quan mỗi ngày có thể đạt từ 2.000 – 2.100 phương tiện/ngày.

Để đảm bảo hoạt động thông quan thông suốt, các cơ quan liên quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thường xuyên bám nắm tình hình XNK hàng hóa tại các cửa khẩu, chủ động trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thống nhất các biện pháp nâng cao tiện lợi hóa trong hoạt động thông quan.