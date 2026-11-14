Bản tin cửa khẩu ngày 14/11: Hơn 12,6 nghìn tấn nông sản xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Sản lượng hoa quả, nông sản XNK chủ yếu qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài) và lối thông quan khu vực mốc 1104-1105 (Cốc Nam - Lũng Nghịu).

Cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra lô hàng sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu

Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn), hiện nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu các loại hoa quả, nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đều tăng cao để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Do vậy, các doanh nghiệp hoạt động XNK mặt hàng hoa quả, nông sản của hai nước đã tăng số lượng, sản lượng hoa quả, nông sản XNK qua các cặp cửa khẩu của hai bên. Đây là lý do chính khiến sản lượng mặt hàng hoa quả, nông sản XNK qua địa bàn tỉnh trong thời gian này tăng cao.

Trước áp lực số lượng phương tiện chở mặt hàng hoa quả, nông sản XNK ra, vào khu vực các cửa khẩu của tỉnh tăng cao, để các lô hàng hoa quả, nông sản XNK thông quan thuận lợi, các lực lượng chức năng tại các cặp cửa khẩu của hai bên đã chủ động trao đổi, thống nhất triển khai các phương án nhằm tạo tiện lợi trong thông quan đối với mặt hàng hoa quả, nông sản.