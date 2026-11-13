Bản tin cửa khẩu ngày 13/11: Phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh tăng

Trong đó, phần lớn phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (gần 810 phương tiện).

Phương tiện chở hàng hóa nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh trong ngày 12/11 chủ yếu là ô tô tải nguyên chiếc,máy thi công, thiết bị công nghiệp, nguyên phụ liệu may mặc, da giày, linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu sản xuất công nghiệp, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng dệt may, nông sản…

Cũng theo báo cáo của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, ngày 12/11 đã có gần 470 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh.

Hiện các cơ quan liên quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh. Trọng tâm là triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng hiệu suất thông quan. Đặc biệt, các cơ quan liên quan và các lực lượng tại cửa khẩu của tỉnh thường xuyên trao đổi với lực lượng liên quan tại các cửa khẩu của Trung Quốc để thống nhất cùng triển khai các giải pháp như: nâng thời gian làm thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm hóa đối với những lô hàng thuộc luồng xanh,… với mục tiêu thúc đẩy hoạt động thông quan hai chiều qua các cặp cửa khẩu luôn thông suốt.