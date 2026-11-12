Bản tin cửa khẩu ngày 12/11: Số lượng xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu tăng

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn) cho biết: Từ đầu tháng 11/2026 đến nay, lượng xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh gia tăng trở lại. Ngày cao điểm có hơn 100 xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô tải qua địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh đã linh hoạt trong triển khai các khâu làm thủ tục để nhanh chóng giải phóng các lô hàng ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu nhanh nhất.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để đưa xe ô tô tải nguyên chiếc nhập khẩu đủ điều kiện lưu hành vào nội địa, từ đó giúp giảm chi phí phát sinh lưu bãi cho các doanh nghiệp.