Bản tin cửa khẩu ngày 11/11: Số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan tăng mạnh

Trong đó, phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan là 564 phương tiện, tăng 45 phương tiện; nhập khẩu là 1.547 phương tiện, tăng 344 phương tiện.

Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính từ 4/11 đến 10/11 đã có 13.725 phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh, tăng 101 phương tiện so với tuần trước đó. Trong đó, sản lượng hoa quả, nông sản XNK qua các cửa khẩu của tỉnh từ 4/11 - 10/11 là gần 85.000 tấn.

Phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Hoạt động thông quan hàng hóa từ ngày 4/11 - 10/11 tại các cửa khẩu của tỉnh diễn ra thông suốt, hầu hết các phương tiện chở hàng hóa XNK lên khu vực cửa khẩu của tỉnh đều được thực hiện thông quan trong ngày.

Hiện các cơ quan liên quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh đang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Trong đó, lực lượng chức năng tại cửa khẩu luôn ưu tiên làm thủ tục thông quan cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng hoa quả tươi qua các cửa khẩu của tỉnh.