Bản tin cửa khẩu ngày 10/11: Hoạt động thông quan thông suốt

Trong đó, phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu thông quan là 519 phương tiện, nhập khẩu là 1.203 phương tiện. Số phương tiện thông quan giảm chủ yếu từ luồng nhập khẩu. Phần lớn số phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Mặt hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh trong ngày 9/11 chủ yếu trong tuần là sầu riêng quả tươi, thanh long, mít, tinh bột sắn, linh kiện điện tử, ván bóc,…; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô nguyên chiếc các loại, máy thi công, thiết bị công nghiệp, nông sản, thuỷ sản, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng dệt may,…

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra lô hàng hoa quả xuất khẩu qua cửa khẩu

Hiện các cơ quan liên quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu của tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động XNK qua địa bàn. Trong đó, các lực lượng đã triển khai các giải pháp để rút ngắn thời gian làm thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, từ đó giúp nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu.