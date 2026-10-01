Bản tin công nghệ tháng 9/2026 - Góc nhìn từ 'thung lũng silicon của Trung Quốc'

Sĩ quan cảnh sát robot hình người được triển khai ở Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo tiếp tục mở rộng và tăng cường phát triển ngành chế tạo tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa theo mô hình Trung Quốc, đồng thời cho ý kiến về việc nghiên cứu cơ bản.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn ban hành một số động thái chính sách đáng chú ý như Kế hoạch thực hiện hành động “AI + phần mềm”, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp y dược 5 năm lần thứ 15; Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt quốc gia 5 năm lần thứ 15; định hướng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng...

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(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)