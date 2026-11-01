Bản tin công nghệ tháng 10/2026 - Góc nhìn từ 'thung lũng silicon của Trung Quốc'
Trong tháng 10/2026, Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách đáng chú ý nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trên nhiều khía cạnh.
Cụ thể, Trung Quốc đã ban hành các quyết sách liên quan đến phát triển lực lượng sản xuất mới chất lượng cao, đẩy mạnh hội nhập sâu rộng giữa đổi mới sáng tạo khoa học và đổi mới sáng tạo ngành nghề, tăng cường hỗ trợ tài chính cho các trung tâm đổi mới khoa học công nghệ quốc tế, thúc đẩy đổi mới trong thương mại dựa trên công nghệ, đổi mới khoa học công nghệ đường sắt...
Bên cạnh đó, một số bộ ngành của nước này như Bộ Thương mại, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc... đã đưa ra các chính sách ở cấp độ cụ thể hơn như xây dựng hệ thống kiểm soát kép đối với phát thải các-bon trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ thông tin, nâng cao năng lực nền tảng ngành nghề, đổi mới khoa học công nghệ đường sắt giai đoạn 2026 - 2030... cùng nhiều định hướng quan trọng khác.
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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ban-tin-cong-nghe-thang-10-2026-goc-nhin-tu-thung-lung-silicon-cua-trung-quoc-463213.html