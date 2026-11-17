Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các vụ địa bàn thuộc các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự thảo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2027; Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Chim A; báo cáo tổng hợp đề xuất nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 và năm 2027; dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về: Chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thủy điện Suối Khừa và Dự án Nhà máy Thủy điện Suối Phiêng; tình hình, kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV; kết quả triển khai các dự án tư nhân dự kiến khởi công trong quý IV/2026; tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La; việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đại diện Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2026; công tác tổ chức, cán bộ…

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, rà soát ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện dự thảo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2027, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát kỹ tác động của các dự án, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đảm bảo đầy đủ các điều kiện, quy định về năng lực tài chính, kinh nghiệm, tiến độ và cam kết thực hiện của nhà đầu tư; tuân thủ nghiêm quy định về chất lượng công trình và bảo vệ môi trường.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn, đặc biệt do tác động của hiện tượng El Nino làm sụt giảm nguồn nước sản xuất thủy điện, các cấp, ngành phải nêu cao bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao nhất; tuyệt đối không bàn lùi, chuyển trạng thái điều hành đồng bộ, kịp thời và toàn diện để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Phát huy kết quả phối hợp giữa ngành Thống kê với các sở, ngành, doanh nghiệp và UBND các xã, phường, bảo đảm cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các số liệu phát sinh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tăng trưởng kinh tế.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án trong quý IV/2026, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư của 24 dự án dự kiến khởi công; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định để kịp thời khởi công các dự án bảo đảm kế hoạch; khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thi công, xây dựng nhằm sớm đưa các dự án hoàn thành, đi vào khai thác, vận hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xử lý các dự án tồn đọng bảo đảm đúng lộ trình thời gian và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương; khẩn trương tiến hành rà soát, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với nhóm các dự án còn tồn tại vướng mắc hoặc có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần phải thanh tra, kiểm tra để ban hành kết luận làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo. Thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; rà soát, đối chiếu lại toàn bộ các điều kiện, quy trình, hồ sơ báo cáo, đảm bảo căn cứ của các dự án đã hoàn thành, đưa ra khỏi danh mục theo dõi diện dự án khó khăn, tồn đọng. Khẩn trương, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân phần vốn đầu tư công còn lại của năm 2026; yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực, phương tiện, máy móc thiết bị để tăng tốc triển khai các dự án bảo đảm tiến độ; kịp thời rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đối với Dự án tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường máy móc, thiết bị; thu hồi vốn tạm ứng năm 2025 để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tiến độ thực hiện dự án; trường hợp cần thiết phải kịp thời điều chuyển, bố trí lại cán bộ hoặc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đôn đốc quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào vận hành; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất các trường sau khi đưa vào sử dụng; đồng thời khẩn trương thực hiện công tác thanh, quyết toán đối với các công trình, dự án đã hoàn thành bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa bàn, địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn chặt trách nhiệm cá nhân với mức độ tiến triển, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; chịu trách nhiệm trong việc cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện để làm cơ sở phục vụ công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm. Đồng thời, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để hoàn thiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, bảo đảm toàn diện; phản ánh sát thực tiễn kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị trọng tâm với Bộ Chính trị nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh trong giai đoạn tới.