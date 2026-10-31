Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo tờ trình do Đảng ủy UBND tỉnh trình về việc cho chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản than khu vực Suối Lúa - Suối In, xã Tân Phong; việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Trai 3; đề xuất phương án đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La; phương án đầu tư Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh giữ vững đạt chuẩn mức 1, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030; việc xin ý kiến chủ trương về kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2027 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về việc xin chủ trương cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh; báo cáo phương án xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc; tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La và tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Sơn La; kết quả thực hiện các dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư, có thể khởi công trong quý IV/2026; tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh....

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng thời xem xét các tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát kỹ tác động của các dự án, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án; giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của thông tin, số liệu trong hồ sơ, tài liệu đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Sơn La và Dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh giữ vững đạt chuẩn mức 1, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án; tổ chức thẩm định, xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Về Dự án Khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, chỉ đạo UBND tỉnh xem xét phương án tài chính và quyết định theo thẩm quyền; đồng thời, quyết định việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thực hiện dự án; tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tổ chức triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết các dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công cho các ban quản lý dự án, các sở, ngành và xã, phường; xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tuần, từng tháng, xác định rõ công việc và thời hạn hoàn thành. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, có giải pháp dứt khoát, nghiêm khắc trong công tác cán bộ; theo dõi, xem xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, kiểm tra, giám sát và xử lý cán bộ nếu có vi phạm. Kết quả theo dõi địa bàn sẽ được cập nhật, làm căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ dịp cuối năm.