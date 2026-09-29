Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đối với các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 (sửa đổi, bổ sung); Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung mã định danh của các cơ quan đảng tỉnh trên mạng máy tính; Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng 6 tháng, ước thực hiện 9 tháng và cả năm 2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV/2026; tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh; tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới trong tháng 9/2026; tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án; kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy UBND tỉnh cũng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia đối với nội dung các tờ trình về: đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Chan, Dự án Điện mặt trời Mường La 3, Dự án Thủy điện Mường Bằng; tiến độ triển khai các hoạt động tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026; chủ trương phát triển sâm Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; phê duyệt dự thảo quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống chính trị của tỉnh; dự thảo Biên bản hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên, Phú Thọ giai đoạn 2026-2030…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các Đoàn Giám sát theo Quyết định số 429-QĐ/TU ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện các kiến nghị, kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đối với các đảng ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các cấp, ngành tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục hành chính, nhất là đối với các dự án có khả năng tạo khối lượng và giá trị tăng thêm trong năm 2026. Chỉ đạo tập trung nguồn lực, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, các dự án ngoài ngân sách, công nghiệp chế biến, nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch; khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng có khả năng tạo kết quả trong quý III và quý IV. Tiếp tục chỉ đạo theo dõi sát tình hình sản xuất điện, làm việc với các đơn vị liên quan để khai thác tối đa khả năng phát điện trong điều kiện thực tế; đồng thời, không trông chờ vào khả năng tăng sản lượng điện mà phải chủ động bù đắp phần thiếu hụt từ các ngành, lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng.

Đảng ủy UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp; tập trung xử lý dứt điểm các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Tổ chức triển khai các dự án theo quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư, xây dựng, vận hành dự án; chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của thông tin, số liệu trong hồ sơ, tài liệu đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục rà soát nội dung chương trình, kịch bản chi tiết các hoạt động, bảo đảm Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai được tổ chức an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.