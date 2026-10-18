Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Mô hình Dự án Chiềng An Aurora, phường Chiềng An.

Mô hình Dự án Chiềng An Aurora, phường Chiềng An về đêm.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến về các nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh trình, gồm: Chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư các dự án Chiềng An Aurora, Thủy điện Suối Bé; đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện quân sự cấp tỉnh; phương án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thành bệnh viện cấp vùng; Dự án Khu đô thị số 02 thuộc tuyến đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu; tiến độ các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị cũng cho ý kiến về phương án giao, điều chuyển nhà, đất và xe ô tô; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chuyển sang năm 2026; danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2026, 2027; kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và phân công các đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tăng cường quản lý, sử dụng, sắp xếp tài sản nhà, đất công; quản lý các dự án sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách; phát triển nhà ở và quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI; chủ trương sử dụng Quỹ Cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai; chương trình công tác năm 2027 của MTTQ và các đoàn thể tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xem xét công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện nội dung. Giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, phân tích kỹ lưỡng các yếu tố, hoàn thiện hồ sơ và quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trình bày. Thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ thi công; làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh thủ tục giải ngân, thanh toán và đưa các nhà máy thủy điện đã hoàn thành vào vận hành thương mại. Chỉ đạo chính quyền các xã, phường khẩn trương lập kế hoạch, hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng; đồng thời, gắn kết quả giải phóng mặt bằng với công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý.

Nhất trí chủ trương đối với phương án giao, điều chuyển, chuyển giao các cơ sở nhà, đất; điều chỉnh hình thức xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất và điều chuyển xe ô tô trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Đảng ủy UBND tỉnh tại Tờ trình số 647-TTr/ĐU ngày 13/10/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí ban hành kết luận về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đề nghị của Đảng ủy HĐND tỉnh tại Tờ trình số 04-TTr/ĐU ngày 13/10/2026; nhất trí chủ trương ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất công và quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; nhất trí ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển nhà ở và quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Đảng ủy HĐND tỉnh tại Tờ trình số 03-TTr/ĐU ngày 8/10/2026.

Đối với Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí chủ trương trình kỳ họp; giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu, rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, khả thi và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhất trí chủ trương hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh theo đề nghị của Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh; giao MTTQ tỉnh chỉ đạo phân bổ kinh phí kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả. Các xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định. Việc thống kê, tổng hợp số liệu các công trình khắc phục thiệt hại phải dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá thực tế, bảo đảm chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, xây dựng và đầu tư công.