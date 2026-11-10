Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kỳ thứ 12

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh và đề xuất chủ trương về chính sách hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2026 – 2030; kết quả xử lý đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; tiến độ xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026 (kỳ tháng 10/2026).

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu cũng tập trung xem xét, cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh phương án phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025 chuyển sang năm 2026; việc xây dựng hồ sơ “Lễ hội truyền thống đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ” trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi năm 2027.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu cũng xem xét, thảo luận về dự thảo các báo cáo: kết quả công tác đối ngoại năm 2026, kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2027; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14 ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo một số nội dung tại hội nghị

Đồng thời thảo luận về các tờ trình: ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh; xin ý kiến đối với Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Bản tin sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền trong giai đoạn mới”; ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 19 ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy Lạng Sơn; ban hành Quy định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; phê duyệt hồ sơ thành lập Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Lạng Sơn; ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai các nhiệm vụ Đoàn Kiểm tra, giám sát số 234 đề xuất, kiến nghị; việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427 - 2027).

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các ý kiến, đề xuất của đại biểu; đồng thời chỉ đạo, định hướng thêm một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đối với việc xử lý các công trình, dự án tồn đọng, đồng chí yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ lộ trình và tiến độ giải quyết. Đối với một số công trình, dự án còn vướng mắc, giao Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, rà soát và báo cáo lại để có phương án xử lý phù hợp.

Về việc sắp xếp, xử lý tài sản công, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án sắp xếp phù hợp và thực hiện báo cáo theo quy định; Sở Tài chính phân loại cơ sở nhà, đất dôi dư theo từng cụm, thống kê cụ thể hiện trạng, nhu cầu sử dụng, trên cơ sở đó xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Đối với kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với kịch bản tăng trưởng đề ra, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Cùng đó tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án trên địa bàn.

Đối với những nội dung còn lại, đồng chí giao các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.