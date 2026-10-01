Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kỳ thứ 11

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện một số ban Đảng của Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031; tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 5/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu cũng góp ý vào tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự toán, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang thực hiện năm 2026; báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả thực hiện rà soát, hoàn thiện chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Lạng Sơn; báo cáo về bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án trên địa bàn xã Bình Gia; dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026 - 2030 và dự thảo chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp thôn năm 2026.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách, theo dõi, hỗ trợ các đảng bộ xã, phường.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu cũng nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 và một số báo cáo khác.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị; đồng thời định hướng, cho ý kiến cụ thể đối với một số nội dung.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát tổng thể danh mục công trình, dự án dự kiến đầu tư, xác định rõ thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết và khả năng cân đối nguồn lực. Trong đó, cần xem xét kỹ quy mô, sự cần thiết của từng dự án; ưu tiên nguồn vốn cho các công trình thực sự cấp thiết, nhất là các dự án giao thông có tính kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với dự án Quảng trường Lạng Sơn, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế phù hợp; trên cơ sở đó, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, bảo đảm công khai, dân chủ. Phương án lựa chọn cần hài hòa giữa yêu cầu về công năng, kiến trúc, cảnh quan với khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tạo điểm nhấn về cảnh quan, góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực trung tâm tỉnh.

Liên quan đến việc bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã Bình Gia, đồng chí thống nhất chủ trương sử dụng nguồn theo phương án Đảng ủy UBND tỉnh đề xuất, trên tinh thần bảo đảm lợi ích chung. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tính cấp thiết, hiệu quả của các dự án và nghiên cứu phương án hoàn ứng phù hợp, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan tham mưu tiếp tục nghiên cứu, thẩm tra kỹ nội dung liên quan nghị quyết về hỗ trợ bảo hiểm y tế và chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp thôn; tham khảo kinh nghiệm, cách làm của các địa phương khác để đề xuất chính sách phù hợp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và có tính khả thi trong thực tiễn.

Đối với các tờ trình, báo cáo và nội dung còn lại, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện; trên cơ sở đó thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.