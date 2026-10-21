Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kỳ chuyên đề

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số xã, phường của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung hội nghị

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí; tiến độ xử lý, đưa vào khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026, phương án bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu cũng thảo luận về các tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 224 ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; về thực hiện Kết luận số 106 ngày 15/10/2026 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027 và Kết luận số 83 ngày 8/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng xem xét tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; chủ trương quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã và dự thảo báo cáo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 95 ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030 và dự thảo văn bản chỉ đạo về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính trình bày một số nội dung tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào các tờ trình của các ban xây dựng Đảng tỉnh về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; ban hành quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và một số văn bản liên quan; về phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận vào các tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bãi bỏ Quyết định số 465 ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; về việc tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự tham gia các Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền;...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, góp phần khơi thông nguồn lực, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí đề nghị: Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án, công trình để kịp thời tháo gỡ, xác định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và thời gian thực hiện. Cùng với đó, đẩy nhanh việc rà soát, xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, tránh gây lãng phí tài sản công.

Về dự án xây dựng trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị tham mưu nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế bảo đảm phù hợp, xây dựng công trình khang trang, hiện đại, phát huy hiệu quả nguồn lực và tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh.

Đối với việc quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã, đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu tiếp tục rà soát, căn cứ tình hình thực tiễn để xem xét bổ sung phòng chuyên môn tại các xã trung tâm khi đủ điều kiện, đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu, triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí cũng đề nghị các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các địa phương, hoàn thiện các tờ trình, các văn bản bảo đảm chất lượng, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.