Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nhiều nội dung quan trọng tạo động lực phát triển của tỉnh

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về chủ trương ký kết Biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC).

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Thu Hằng trình bày tờ trình.

Theo nội dung tờ trình, việc thiết lập khuôn khổ hợp tác ba bên nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị thu giữ, lưu trữ carbon (CCS) tại Thanh Hóa, trọng tâm là Khu kinh tế Nghi Sơn. Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với quá trình phát triển công nghiệp, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp có quy mô lớn.

Dự thảo Biên bản hợp tác, các bên sẽ tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về trung hòa carbon, công nghệ CCS và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp; chia sẻ kiến thức về nâng cao nhận thức cộng đồng, chính sách, khuôn khổ pháp lý, bảo đảm an toàn và nâng cao năng lực triển khai công nghệ CCS. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị CCS hoặc mô hình Trung tâm CCS tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thống nhất về mặt chủ trương để UBND tỉnh ký kết Biên bản hợp tác với PETROVIETNAM và JOGMEC.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình hoàn thiện và triển khai hợp tác phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, xác định rõ tư cách, trách nhiệm của các bên, phạm vi và tính chất hợp tác; thống nhất giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh; quy định đầy đủ việc khảo sát, thu thập, cung cấp, sử dụng và bảo mật thông tin, dữ liệu.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung Biên bản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không để việc ký kết làm phát sinh cam kết của tỉnh về đầu tư, đất đai, hạ tầng, cơ chế ưu đãi, ngân sách hoặc các nghĩa vụ khác khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

Sau khi hoàn thiện, phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo Luật Thỏa thuận quốc tế; xin ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương có liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định trước khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ký kết theo thẩm quyền.

Trường hợp quá trình hoàn thiện làm thay đổi cơ bản mục tiêu, phạm vi hợp tác hoặc phát sinh cam kết về nguồn lực, quyền, nghĩa vụ của tỉnh so với chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi ký kết.

Sau khi Biên bản được ký kết, tổ chức triển khai thiết thực, hiệu quả, đúng nội dung và phạm vi đã thống nhất; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về phương án xử lý, tu bổ, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm: Đền Nưa, núi Nưa, Am Tiên).

Thống nhất về sự cần thiết và định hướng tổng thể bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc bảo tồn yếu tố gốc, giữ gìn các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan; xử lý những tồn tại, vi phạm đúng quy định.

Đồng chí giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương án, hồ sơ; đặt nhiệm vụ bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích trong tổng thể không gian phát triển Quần thể khu du lịch Am Tiên, bảo đảm đồng bộ với các dự án đang triển khai trong khu vực, không chồng lấn về phạm vi, chức năng, hạ tầng, cảnh quan và đầu tư.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đối với Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (lần 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương để UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát, chỉnh lý, bảo đảm thống nhất trong toàn bộ Đề án về mục tiêu, quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh từng giai đoạn, lộ trình mở ngành, phát triển đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất.

Việc xây dựng và triển khai Đề án cần bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về phương án xây dựng hệ thống tổng hợp dữ liệu dùng chung và điều hành thông minh trong hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa; việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu A - Khu công nghiệp Hà Long, tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.