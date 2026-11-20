Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có đại biểu các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ban, sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo các nội dung xin ý kiến Ban Thường vụ về công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và việc thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Dự thảo Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật; ưu tiên chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự bảo đảm cuộc sống. Đồng thời, mở rộng cơ hội học tập, lao động, khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy năng lực, nâng cao tính tự chủ, hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng.

Đến năm 2045, tỉnh hướng tới phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập đối với người khuyết tật; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để người khuyết tật phát triển toàn diện, sống độc lập và thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ người khuyết tật trở thành nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung trong kỷ nguyên mới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hỗ trợ người khuyết tật; tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng; bảo đảm khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ, công trình công cộng; bảo đảm quyền học tập, giáo dục nghề nghiệp, việc làm và sinh kế; đồng thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, ngược đãi, bỏ rơi, phân biệt đối xử và lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến và thống nhất về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời xem xét, nhất trí với 9 dự thảo báo cáo và 17 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Các nghị quyết tập trung vào những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, thu hồi đất; chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo; quản lý cư trú; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và phát triển nguồn nhân lực y tế; đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát triển thanh niên; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo vệ di tích và chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa….

Cũng trong Chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; cho ý kiến vào công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cơ bản thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị; yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đối với các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo, nghị quyết; làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính khả thi, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng chính sách. Giao Đảng ủy HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thẩm tra kỹ các nội dung, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, quy định, để các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể hóa, bám sát điều kiện thực tiễn của tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công tương đối rõ ràng.

Đồng chí lưu ý cần quan tâm công tác rà soát, sàng lọc, thống kê đối tượng người khuyết tật, bảo đảm xác định đúng, đầy đủ các nhóm đối tượng để có chính sách hỗ trợ phù hợp; nghiên cứu, rà soát các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc, tạo việc làm.

Liên quan đến báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo và dự thảo thông báo kết luận, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành, làm cơ sở để các địa phương, đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện.