Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có đại biểu các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Phạm Quang Ái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ trình bày Tờ trình về dự kiến Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2027 của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất với dự kiến Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2027 của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế; phát huy vai trò của đối ngoại trong thu hút đầu tư, tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh tỉnh Ninh Bình.

Theo dự kiến Kế hoạch, hoạt động đối ngoại năm 2027 gồm tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh ra nước ngoài và đón các đoàn đại biểu địa phương nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. Nội dung tập trung củng cố quan hệ với các đối tác đã có, mở rộng kết nối với những địa phương, đối tác mới; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác, khai thác thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên. Việc tổ chức các đoàn ra nước ngoài, đón các đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; nội dung, thành phần và chương trình hoạt động được bố trí phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí lãnh đạo và yêu cầu thực tiễn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị; yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn của tỉnh để trình ký, ban hành theo quy định.