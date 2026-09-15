Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đại biểu các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; làm rõ đối tượng, yêu cầu đối với sản phẩm truyền thông số; phân định cụ thể nhiệm vụ số hóa tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm không trùng lặp, chính xác về nguồn tư liệu. Đồng thời, rà soát các nội dung về trách nhiệm, đánh giá cán bộ; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu yếu, vấn đề tồn đọng để tập trung giải quyết hằng năm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, tránh hình thức.

Thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các nội dung của dự thảo đảm bảo phù hợp với các nghị quyết, chương trình chuyên đề về phát triển du lịch đã được cấp có thẩm quyền ban hành; làm rõ phạm vi, đặc thù và những nội dung liên quan đến tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất. Đại biểu đề nghị bổ sung các giải pháp về tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị văn hóa; xây dựng không gian văn hóa, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong quản lý, khai thác và phát triển du lịch; quan tâm hơn đến các chỉ tiêu về chất lượng, hiệu quả kinh tế và giá trị gia tăng của ngành Du lịch, thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách; xác định rõ các sản phẩm, dịch vụ trọng tâm, nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ phường Nam Định phát biểu phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về các dự thảo: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; đánh giá kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong tháng ̣9 và thời gian tới, thảo luận về tình hình địa phương; công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cơ bản thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị; yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của tỉnh để trình ký và ban hành theo định.

Riêng với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình hành động theo hướng thực chất, khả thi, có thể đo lường được, bảo đảm công tác tư tưởng đi trước một bước, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và giải quyết những vấn đề thực tiễn mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án trọng điểm, môi trường, an sinh xã hội, tổ chức bộ máy và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo đảm bảo việc học tập, thực hành theo Bác phải gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những việc khó, điểm nghẽn, vấn đề tồn đọng, bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ và sản phẩm cụ thể làm thước đo, không hình thức hóa thành căn cứ, cam kết, hội nghị, báo cáo. Đồng thời, rà soát các chỉ tiêu định lượng, nội dung đánh giá và công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền; gắn thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; hằng năm, lựa chọn một số vấn đề ở cấp tỉnh, cấp cơ sở để tập trung giải quyết theo nguyên tắc “6 rõ”.

Đối với Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Du lịch, cơ quan chủ trì soạn thảo, tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, làm rõ đặc thù và khát vọng phát triển của tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất; chuyển mạnh từ việc tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt là rà soát các nội dung về liên quan đến các nhóm nhiệm vụ, bổ sung các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch; xác định sản phẩm, nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Liên quan đến nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch đã được Ban Thường vụ cho ý kiến tại Hội nghị; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tập trung cao cho công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; củng cố các động lực tăng trưởng và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các trường học; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.