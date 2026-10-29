Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên: Cho ý kiến vào 8 nội dung ở nhiều lĩnh vực

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 8 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nhóm nội dung kinh tế - xã hội tập trung vào bảo đảm nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy thu hút đầu tư; xem xét việc bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, nhằm bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất hướng tới sử dụng hiệu quả tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí...

Cũng tại Hội nghị, nhằm tiếp tục chuỗi sự kiện văn hóa chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Đảng ủy UBND tỉnh đề xuất tổ chức concert “Thái Nguyên bừng sáng” vào tối 2/11/2026 tại Sân vận động Thái Nguyên.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Chương trình hướng tới phục vụ học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động, tận dụng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã được đầu tư cho concert “Nối vòng tay lớn”; qua đó tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của Nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận, khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí ghi nhận kết quả kết nạp đảng viên mới và phát triển tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân đã hoàn thành kế hoạch đề ra, có chuyển biến tích cực so với những năm trước. Đây là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, củng cố vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các thành phần kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận Hội nghị.

Về phát triển hạ tầng điện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, bảo đảm nguồn cung điện là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, xác định vị trí, quy mô các công trình điện phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và có tầm nhìn dài hạn.

Hạ tầng điện cần được chuẩn bị từ sớm, đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút các dự án đầu tư chiến lược trong giai đoạn tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương tổ chức concert “Thái Nguyên bừng sáng” vào tối 2-11 tại Sân vận động Thái Nguyên, sau chương trình nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo và cơ quan chuyên môn về nghệ thuật của tỉnh phối hợp xây dựng, thẩm định nội dung chương trình, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, phù hợp với mục đích, ý nghĩa và điều kiện thực tế.

Việc tổ chức phải khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có, đặc biệt chú trọng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.