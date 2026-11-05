Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện Vụ Địa phương của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Trong tháng 10, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, dự án lớn trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 17 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, 09/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt so với kịch bản 10 tháng đầu năm, thu ngân sách lũy đến nay đạt 17.793,7 tỷ đồng, bằng 101,47% dự toán Trung ương giao, bằng 75,72% dự toán tỉnh giao và tăng 15,69% cùng kỳ năm 2025.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 64.116,7 tỷ đồng, tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 78.200 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất nhập khẩu qua đạt 3.275,7 triệu USD, tăng 28,83%.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với 10,85 triệu lượt khách đến trong 10 tháng, đạt 96,19% kế hoạch năm; tổng thu từ du lịch đạt 45.150 tỷ đồng, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực; toàn tỉnh chấp thuận đầu tư mới 48 dự án, tổng vốn đăng ký 32.499 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi nổi; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Đáng chú ý, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đã được thực hiện cho 94,5% dân số toàn tỉnh, đạt 236,3% kế hoạch đề ra.

Trong 10 tháng, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 23.271 lao động; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quản lý, bảo vệ biên giới và hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiệm vụ xây dựng xã, phường không ma túy được tập trung chỉ đạo, 32/99 địa phương đã được công nhận đạt tiêu chí; 67 địa phương còn lại đã hoàn thành đánh giá các chỉ tiêu, đang hoàn thiện hồ sơ công nhận.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã ban hành Đề án về khung định danh, sắp xếp hệ thống tổ chức đảng; định danh lại 103 đảng bộ, đồng thời triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai.

Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả nổi bật, toàn tỉnh kết nạp 3.952 đảng viên, bằng 108,72% kế hoạch năm; 103/103 đảng bộ được giao chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

Việc cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0 được hoàn thành với 4.604 tổ chức đảng và 126.930 hồ sơ đảng viên. Hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai theo chương trình công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu phát triển vẫn chưa bảo đảm tiến độ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội mới đạt 65% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thấp; 74 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, trong đó 15 địa phương đạt dưới 50%.

Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 tại một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, trong tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các khu, cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án; quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ số hóa, tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành mục tiêu xây dựng 99/99 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy và tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo; ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ tháng 10 với nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ tháng 11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. Trong đó, UBND tỉnh phân công lãnh đạo trực tiếp làm việc với từng địa phương, đơn vị để giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả.

Khẩn trương rà soát, xử lý các dự án tồn đọng; hoàn thành phương án xử lý 18 cơ sở nhà, đất dôi dư trong tháng 11; đẩy nhanh tiến độ thanh tra các dự án còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Tập trung tạo quỹ đất sạch trên 500 ha phục vụ phát triển các khu, cụm công nghiệp trước ngày 30/11; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu thu hút 3 dự án FDI trong năm 2026.

Đồng chí yêu cầu quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, quản lý chặt chẽ vốn tạm ứng; hoàn thành phương án tháo gỡ 62 dự án chậm tiến độ trước ngày 15/11. Tập trung xử lý các khó khăn trong thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.

Đối với các công trình trọng điểm, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về vật liệu, giải phóng mặt bằng, bồi thường, di chuyển các cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng; đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, hoàn thành phê duyệt 104 công trình giao thông nông thôn, tập trung khởi công 228 công trình còn lại và bảo đảm tiến độ các dự án dự kiến khởi công, khánh thành trong hai tháng cuối năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thành kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số và Chiến dịch 90 ngày tạo lập cơ sở dữ liệu trước ngày 30/11/2026; tổ chức tốt các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần lễ Văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Đối với công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2027, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện phương án phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách. Thống nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2027 tối thiểu 10,2% theo chỉ tiêu Trung ương giao, phấn đấu đạt 10,5%; xác định rõ các động lực tăng trưởng, nguồn lực thực hiện, trong đó làm rõ đóng góp của đầu tư tư nhân. Cùng với đó, rà soát, bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là Đề án xây dựng "xã, phường xã hội chủ nghĩa"; bảo đảm điều kiện hoạt động, cơ sở vật chất và định mức chi cho chính quyền cấp xã phù hợp thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế; các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm tiến độ.

Đảng ủy Công an tỉnh đôn đốc các địa phương đẩy nhanh kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, phấn đấu đạt từ 90% trở lên và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường không ma túy.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại Trung đoàn 121.