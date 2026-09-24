Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại thành phố Đồng Nai

Cùng đi có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tham quan, khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tham quan, khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An; Công ty TNHH Bosch Việt Nam tại Khu công nghiệp Long Thành; Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thành phố Đồng Nai và Không gian đổi mới sáng tạo Trường Đại học Lạc Hồng - Cơ sở 1, phường Trấn Biên.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tham quan, khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An.

Tại Khu công nghiệp Long Đức và Công ty TNHH Bosch Việt Nam, Đoàn công tác tìm hiểu mô hình tổ chức, quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp và các giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn công tác có thêm thông tin, kinh nghiệm về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời quan tâm đến các yêu cầu về môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tham quan thực tế tại Công ty TNHH Bosch Việt Nam.

Tại Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thành phố Đồng Nai, Đoàn công tác được giới thiệu về hệ thống điều hành, quản lý trên nền tảng số và một số giải pháp ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản trị địa phương, trong đó có mô hình quản lý khu phố/ấp DC4.0 và nền tảng “Công dân số Đồng Nai”.

Đoàn công tác trao đổi về kinh nghiệm tổ chức, vận hành trung tâm điều hành; xây dựng, tích hợp các nền tảng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân trên môi trường số.

Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Lào Cai trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại Không gian đổi mới sáng tạo Trường Đại học Lạc Hồng - Cơ sở 1, Đoàn công tác tìm hiểu mô hình kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và hỗ trợ các ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An.

Trao đổi tại các điểm khảo sát, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố Đồng Nai đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Đồng Nai tiếp tục quan tâm, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư tại Lào Cai; đồng thời tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương trong thời gian tới.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tham quan không gian đổi mới sáng tạo Trường Đại học Lạc Hồng - Cơ sở 1, phường Trấn Biên.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tham quan Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thành phố Đồng Nai.

Chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tại thành phố Đồng Nai là dịp để các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trực tiếp tìm hiểu những mô hình, cách làm trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.