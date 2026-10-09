Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện Vụ Địa phương của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 16.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,09%; tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 118.437 tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến với giá trị sản xuất đạt 56.678 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư mới để tái khởi động dự án khai thác quặng sắt tại mỏ Quý Xa, với quy mô thiết kế 5 triệu tấn/năm, dự kiến hoạt động trở lại trong tháng 10/2026, góp phần bổ sung nguyên liệu cho ngành luyện kim.

Thương mại tiếp tục phục hồi mạnh. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu 9 tháng đạt 2.993 triệu USD, tăng 34,83% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 52.937 tỷ đồng, tăng 13,15%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 16.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, tỉnh cấp mới 38 dự án với tổng vốn đầu tư 26.447 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 41.553 tỷ đồng, tăng 15,17% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.740 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch vốn tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 88,7%, đưa Lào Cai nằm trong nhóm 3 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16.000 tỷ đồng, đạt trên 92% dự toán Trung ương giao.

Trong lĩnh vực du lịch, 9 tháng năm 2026, Lào Cai đón 9,83 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 1,363 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 40.880 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 16.

Công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Trong 9 tháng, toàn tỉnh kết nạp 3.844 đảng viên mới, đạt 105,75% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. 100% đảng ủy xã, phường được chỉ đạo tổ chức ít nhất một phong trào, hoạt động tuyên vận tại cơ sở gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Chuyển đổi số tiếp tục có bước phát triển. 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ kích hoạt, thu nhận tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 đạt 81,85% dân số.

Tỉnh cũng đã xây dựng mô hình “Thôn số”, “Thôn thông minh”, góp phần đưa chuyển đổi số về cơ sở.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0; cập nhật dữ liệu của 4.761 tổ chức đảng, 126.115 hồ sơ đảng viên và 125.490/125.490 phiếu bổ sung lý lịch đảng viên, đạt 100%.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 16.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thấp; thu ngân sách ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tại một số địa phương còn gặp khó khăn.

Những hạn chế trên đặt ra yêu cầu tiếp tục tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, các dự án tồn đọng, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 16.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tiến độ triển khai các chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nội dung các tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và những nội dung trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại diện Vụ Địa phương, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng năm 2026. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó, quyết tâm chính trị cao của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể Đảng ủy UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ rõ những mặt hạn chế cần tập trung khắc phục kịp thời, nhằm giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ.

Nêu rõ yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2026, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm, đồng thời, là cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027. Vì vậy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, phát huy tối đa thời cơ, lợi thế và nguồn lực, khắc phục những điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được phân công; trực tiếp kiểm tra, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ.

Đối với Đảng ủy UBND tỉnh, phải kiên định mục tiêu tăng trưởng, khai thác hiệu quả các dư địa và lợi thế của tỉnh; xác định rõ đóng góp của từng ngành, từng dự án và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kịch bản điều hành sát thực tiễn, có tính khả thi cao. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh thủ tục đưa các khu công nghiệp mới và các mỏ khai thác vào hoạt động; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, trong đó có vấn đề địa điểm đổ thải.

Đồng chí yêu cầu đôn đốc 21 công trình dự kiến khởi công, khánh thành trong quý IV, bảo đảm tiến độ đề ra; rà soát, xử lý dứt điểm số vốn chưa phân bổ, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu ngân sách nhà nước Trung ương.

Cùng với đó, tập trung xử lý các dự án tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, triển khai quyết liệt đợt cao điểm 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với Đảng ủy HĐND tỉnh, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các ban phối hợp thẩm tra kỹ lưỡng nội dung, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 16.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai chủ trương đổi tên thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh gắn với hoàn thiện tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng giao thông nông thôn, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung rà soát, đánh giá, tuyển chọn nguồn cán bộ theo Đề án số 11 trên cơ sở năng lực, kết quả công tác và yêu cầu sử dụng; tham mưu tổ chức gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh chiến lược của tỉnh và triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2030 - 2035, 2031 - 2036 theo phân cấp quản lý.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 theo chỉ đạo của Trung ương; theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án thí điểm “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”….

Đối với lực lượng vũ trang, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chú trọng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thông tin về mộ liệt sĩ, mộ tập thể, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

Đảng ủy Công an tỉnh tập trung hoàn thành mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt từ 90% trở lên; bảo đảm 100% xã, phường đạt tiêu chí “Không ma túy” trước ngày 30/10/2026, đồng thời hoàn thiện các điều kiện công nhận và duy trì kết quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu các cấp, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tập trung khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.