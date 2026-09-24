Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai

Cùng dự có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phía thành phố Đồng Nai có đồng chí Vũ Hồng Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Thái Bảo - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Đồng Nai phát huy lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo thành phố Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 79.894 tỷ đồng, bằng 80% dự toán được giao; giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đạt trên 17.500 tỷ đồng, tương đương 64,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu ước đạt 46,7 tỷ USD (trong đó, xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, nhập khẩu 19,2 tỷ USD), xuất siêu khoảng 8,34 tỷ USD.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, với khoảng 865.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 2,341 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; trên 6.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 255.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tỉnh Lào Cai dự buổi làm việc.

Cùng với phát triển công nghiệp, Đồng Nai đang tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là các công trình kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với hệ thống đường cao tốc, vành đai, đường sắt, cảng biển, logistics, khu công nghiệp và đô thị, qua đó từng bước mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối vùng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 9 tháng năm 2026, thành phố đón trên 4,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 3.405 tỷ đồng. Giáo dục tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 63,23%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 96,89%.

Đáng chú ý, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đồng Nai xác định là những động lực quan trọng cho phát triển. Thành phố đã đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cùng 3 điểm đổi mới sáng tạo cấp xã vào hoạt động; xây dựng 20 nền tảng dùng chung, tích hợp 134 cơ sở dữ liệu của 12 cơ quan vào kho dữ liệu dùng chung. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,86%; Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) được đưa vào vận hành, từng bước chuyển sang phương thức quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu.

Công tác cán bộ được đổi mới theo hướng lấy sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá; triển khai đánh giá cán bộ hằng quý theo KPI và thực hiện nguyên tắc “6 rõ”.

Các đại biểu thành phố Đồng Nai dự buổi làm việc.

Mở rộng không gian hợp tác, cùng tạo giá trị mới

Thông tin về tình hình phát triển của Lào Cai, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Lào Cai có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa kinh tế, kinh tế cửa khẩu, tài nguyên khoáng sản, nông - lâm nghiệp, du lịch và dư địa phát triển công nghiệp.

Lào Cai đang tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế cửa khẩu và du lịch, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh mong muốn thông qua chuyến công tác, hai địa phương tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đánh giá cao sự phát triển năng động của Đồng Nai, nhất là những kết quả đạt được trong quá trình mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế về công nghiệp, hạ tầng, logistics, thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong yêu cầu phát triển mới, các địa phương cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển riêng lẻ theo địa giới hành chính sang liên kết, bổ trợ, phát huy lợi thế của nhau và cùng tạo lập những giá trị mới.

Theo đồng chí, Lào Cai và Đồng Nai tuy cách xa về địa lý nhưng có những lợi thế có khả năng bổ trợ cho nhau. Lào Cai có thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, logistics biên giới, khoáng sản, nông - lâm nghiệp, du lịch và bản sắc văn hóa; trong khi Đồng Nai có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc.

Từ những lợi thế đó, hai địa phương có thể tăng cường kết nối thị trường, hàng hóa, nguồn vốn, công nghệ, nhân lực; mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Đồng chí Dương Quốc Huy đề nghị các đại biểu hai địa phương trao đổi cởi mở, trách nhiệm, thực chất, tập trung nhận diện những lĩnh vực có khả năng bổ trợ tốt nhất và những nội dung có thể triển khai sớm, bảo đảm hợp tác đi vào thực chất, tạo ra giá trị cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của mỗi địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, Lào Cai đến với Đồng Nai bằng tinh thần chân thành, cầu thị, cởi mở và mong muốn hợp tác lâu dài; việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, huy động thêm nguồn lực và tạo thêm những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, Đồng Nai là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Đây là những giá trị nền tảng được thành phố tiếp tục phát huy, tạo động lực khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Bí thư Thành ủy Đồng Nai, thành phố đang tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới; trong đó, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm về công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, với lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai xác định đây là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kết nối vùng, thu hút đầu tư và hình thành các ngành, lĩnh vực dịch vụ mới.

Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 150 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, qua đó tạo thêm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tại buổi làm việc, hai địa phương đã trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh, khả năng bổ trợ và tạo giá trị thiết thực; đồng thời tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.