Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc tại xã Than Uyên

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện xã Than Uyên báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Theo đó, 9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp đi vào nền nếp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Than Uyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: tổng giá trị sản xuất 9 tháng tăng 24,42% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 135 tỷ đồng; tổng doanh thu thương mại, dịch vụ ước đạt hơn 679 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 93,9% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,34% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân chung của cả tỉnh; các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được triển khai nghiêm túc; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của xã; đẩy mạnh công tác dân vận khéo; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để nâng cao thu nhập cho người dân…

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND xã Than Uyên phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung: nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, tiềm năng thế mạnh của địa phương, thu hút đầu tư…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc triển khai vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Than Uyên tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận, chỉ thị của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XV phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; rà soát toàn diện các chương trình, kế hoạch đã ban hành, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện; bảo đảm triển khai sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao năm 2026, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng địa phương; quan tâm công tác tạo quỹ đất, tạo nguồn lực cho phát triển. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân tặng quà của Đoàn công tác cho xã Than Uyên.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng quà cho đội ngũ công nhân đang thi công công trình điện mặt trời Bản Chát 1, Bản Chát 2.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên tinh thần công nhân đang thi công công trình điện mặt trời Bản Chát 1, Bản Chát 2.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại công trình điện mặt trời Bản Chát 1 và Bản Chát 2.