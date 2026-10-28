Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Công ty Điện lực Lai Châu; lãnh đạo một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đại biểu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện có các đồng chí: Nguyễn Văn Thuỳ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Mai Xuân Hương - Phó Tổng Giám đốc.

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất đầu tư tổ hợp thủy điện tích năng, điện mặt trời và lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh gồm: 1 Dự án thủy điện tích năng Tô Y Phìn, công suất án 6.400MW (giai đoạn 2026-2035), địa điểm tại phường Đoàn Kết và xã Sin Suối Hồ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuỳ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để nghe đơn vị báo cáo nghiên cứu đề xuất đầu tư tổ hợp năng lượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

9 dự án Điện mặt trời với tổng công suất 17.000MW, trong đó giai đoạn 2026-2030 đề xuất thực hiện 4 dự án với tổng công suất 7.500MW, gồm: Dự án điện mặt trời Phong Thổ 1, công suất 1.700 MW; Dự án điện mặt trời Phong Thổ 2, công suất 1.400 MW; Dự án điện mặt trời Nậm Cuổi, công suất 2.400 MW; Dự án điện mặt trời Nậm Sỏ, công suất 2.000 MW. Giai đoạn 2031-2035 đề xuất thực hiện 5 dự án với tổng công suất 9.500MW gồm: Dự án điện mặt trời Tà Tổng, công suất 2.600 MW; Dự án điện mặt trời Mường Tè, công suất 2.600 MW; Dự án điện mặt trời Nậm Hàng, công suất 1.300 MW; Dự án điện mặt trời Hua Bum, công suất 1.500 MW; Dự án điện mặt trời Pa Tần, công suất 1.500 MW. Các dự án dự kiến được thực hiện tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, gắn với hệ thống lưới điện truyền tải đấu nối đồng bộ.

Đồng chí Mai Xuân Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện trình bày đề xuất đầu tư tổ hợp thủy điện tích năng, điện mặt trời và lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đánh giá của Đảng uỷ UBND tỉnh, đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện là cần thiết, phù hợp với định hướng khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan các nội dung: sự phù hợp của các dự án đối với quy hoạch; điều chỉnh, bổ sung các dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia…

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đến khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Ngân – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là các dự án mang tính động lực, trọng điểm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển năng lượng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương trong tỉnh, tăng thu ngân sách và góp phần đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm tiến độ và tính khả thi của dự án. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, tổng hợp các thông số kỹ thuật: công suất, vị trí, diện tích đất... liên quan đến đề xuất của nhà đầu tư, báo cáo Bộ Công thương và Chính phủ để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh vào Quy hoạch điện VIII; bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai giai đoạn 1, đồng thời có tính linh hoạt để tiếp tục phát triển các giai đoạn tiếp theo và thu hút nhà đầu tư có năng lực. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc thực địa làm cơ sở phục vụ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các quy định và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ngay sau khi Quy hoạch điện VIII được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp xã phù hợp với định hướng phát triển dự án. Đồng thời, làm việc với các nhà đầu tư có dự án chồng lấn để thống nhất phương án xử lý, xem xét bố trí vị trí phù hợp khác theo quy định; rà soát quỹ đất, tài sản công, thực hiện các thủ tục xử lý, khai thác theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu bố trí địa điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện.

Đối với các địa phương có dự án, cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương điều chỉnh Quy hoạch xã. Chủ động phối hợp rà soát quỹ đất, xây dựng phương án tái định cư, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện triển khai ngay sau khi dự án được phê duyệt.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư ngay khi đủ điều kiện về quy hoạch; đồng thời khảo sát, đề xuất địa điểm bố trí trụ sở và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác thẩm định…