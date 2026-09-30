Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng quy trình thủ tục, trình tự thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự án đầu tư có sử dụng đất hiện có thể phải thực hiện từ 7-19 thủ tục; nếu thực hiện tuần tự, thời gian chuẩn bị từ khi đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi đủ điều kiện khởi công dao động từ 110-560 ngày. Với việc thực hiện song song, đồng thời các thủ tục và tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết, thời gian dự kiến giảm còn 47-212 ngày tùy loại dự án.

Cụ thể, thời gian đối với dự án năng lượng giảm từ khoảng 494 ngày xuống 202 ngày; khai thác khoáng sản từ 560 ngày xuống 212 ngày; trang trại chăn nuôi từ 464 ngày xuống 202 ngày; trồng rừng từ 110 ngày xuống 47 ngày; du lịch từ 309 ngày xuống 124 ngày; nhà máy chế biến từ 464 ngày xuống 202 ngày.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết liệt của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh trong khẩn trương xây dựng quy trình theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, cho ý kiến vào các vấn đề như: thống nhất ban hành quy định nhằm khắc phục tình trạng nhà đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục thuộc nhiều cơ quan khác nhau; một số thủ tục đang được thực hiện tuần tự trong khi có thể thực hiện song song, dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị và triển khai dự án.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đại biểu tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và những nỗ lực của Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong xây dựng quy trình thủ tục, trình tự thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành quy trình là một trong những giải pháp tạo khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đồng bộ, thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng với đó, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hướng thực chất, khả thi; gắn việc rút ngắn thời gian với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu và có quy định thời gian cụ thể đối với từng dự án. Kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung khi các quy định mới của Trung ương có hiệu lực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành quy trình là một trong những giải pháp tạo khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, qua đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát, giảm khâu trung gian, nâng cao trách nhiệm của cơ quan trực tiếp giải quyết. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết thủ tục đúng trình tự, thời gian. Chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh hoàn thiện, ban hành trước ngày 15/10/2026.