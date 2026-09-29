Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ngày 29-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Phong phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về các dự thảo: Phương án phân định ranh giới quản lý hành chính cấp tỉnh trên biển giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng; Đề án thành lập Sở Ngoại vụ; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 8-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Nguyễn Khắc Hà tham dự hội nghị.

Các đồng chí: Lâm Đông, Nguyễn Việt Hùng tham dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về các dự thảo: Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Nghị quyết số 29/NQ-CP, ngày 8-3-2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 đến Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ quý IV/2026; công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác.

Tin, ảnh: N.V - M.T

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