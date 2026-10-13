Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Văn Khuê công bố Quyết định số 739-QĐ/TU ngày 13/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 13/10/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Trên nhiều vị trí công tác, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong đã khẳng định được năng lực, phẩm chất, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trên cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Tuấn Phong cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Tuấn Phong tiếp cận công việc, phát huy được năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Tuấn Phong khẳng định: Sẽ chủ động nắm bắt ngay công việc, sâu sát cơ sở, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, tâm huyết, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu thực hiện tốt, thực chất, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá, bền vững của tỉnh Hưng Yên trong kỷ nguyên mới.