Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chiều 12/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 43 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 43 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Việc sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trên cơ sở hoạt động thực tiễn, tính hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các văn bản của tỉnh và đề nghị của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cùng các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hội quần chúng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của MTTQ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Quá trình xây dựng dự thảo đề án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã căn cứ kết quả rà soát, đánh giá tình hình hoạt động trong 3 năm gần nhất và đề xuất của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Việc sắp xếp được triển khai theo hướng tinh gọn, không tổ chức theo hệ thống từ tỉnh đến cơ sở khi không cần thiết; định hướng triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội; tăng cường cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phát huy trách nhiệm của hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Đề án sắp xếp, tổ chức lại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp y tế; Chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Các đại biểu cũng đã nghe, cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp y tế; Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08/4/2026 của Chính phủ; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được tinh gọn, giảm đầu mối, tránh đầu tư dàn trải và chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm phù hợp, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế. Đồng thời, cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tự chủ tài chính và chất lượng chuyên môn, hoạt động thông suốt, phục vụ tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và sự hài lòng của người dân.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau sắp xếp tạo điều kiện nâng cao tính tự chủ, minh bạch tài chính, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế; góp phần thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế, đặc biệt là chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện chuyên khoa và các bệnh viện đa khoa khu vực sẽ được nâng lên và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gần nhất.

Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh ở phường Sông Trí, dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 147 tỷ đồng, gồm cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và mua sắm thiết bị y tế.

Dự án sẽ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh nhằm nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh, an toàn môi trường y tế, hoàn thiện bệnh viện đa khoa hạng II, định hướng trở thành bệnh viện đa khoa hạng I; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân khu vực nam Hà Tĩnh và vùng lân cận; giảm quá tải, giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người bệnh...

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ.

Việc xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa Kết luận số 210 ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 105 ngày 8/4/2026 của Chính phủ về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, trước khi trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã có ý kiến thống nhất của các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, kết luận của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và ý kiến thống nhất của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung tại hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo đề án mà Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trình. Đồng thời, góp ý bổ sung một số nội dung để hoàn thiện đề án.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng các dự thảo đề án trên các lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các dự thảo đề án, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn và đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đánh giá, đây là đề án có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở thực trạng tổ chức, hoạt động, biên chế và nhiệm vụ được giao của từng hội, đảm bảo sau sắp xếp bộ máy phải “tinh, gọn, mạnh, hiệu quả”, hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên quan tới Phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08/4/2026 của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh xây dựng thành đề án cụ thể, bài bản, toàn diện. Đề án cần đánh giá tổng thể từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp y tế, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu rà soát kỹ lưỡng thực trạng, quá trình vận hành hệ thống y tế hiện nay; trên cơ sở đó, xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Quá trình thực hiện phải tính toán đồng bộ giữa tổ chức mạng lưới, phân bổ nguồn lực và năng lực cung ứng dịch vụ y tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật.