Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 42 của BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo các đề án, chính sách tại hội nghị.

Theo đó, dự thảo Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, bền vững theo hướng sinh thái, hiện đại, chuyển đổi số trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông thôn, du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số nội dung trong các đề án, chính sách.

Phát triển nông thôn toàn diện trên cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân và cư dân nông thôn; phát triển nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Dự thảo đề án, chính sách xác định nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục có vai trò, vị trí quan trọng - nền tảng ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh; là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sản xuất nông nghiệp trên địa bàn không chỉ để đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống người dân mà điều kiện sinh thái, đất đai của tỉnh có tiềm năng lợi thế để phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, đa dạng, đa giá trị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy phát triển nông thôn toàn diện văn minh, hiện đại, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Dự thảo Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng với quan điểm bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chuyển từ tư duy “đối phó thụ động” sang “ứng phó chủ động”; từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Các vấn đề trọng tâm cần giải quyết công tác bảo vệ môi trường là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ tiên tiến khép kín, thu hồi năng lượng, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn bằng công nghệ số thông qua hệ thống quan trắc tự động; đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các đô thị; kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; xử lý dứt điểm các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật và bảo đảm ngân sách chi sự nghiệp bảo vệ môi trường tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý cụ thể vào các dự thảo đề án, chính sách. Đồng thời, đề xuất, bổ sung một số nội dung, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá: Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 là các đề án, chính sách có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các đề án, chính sách. Trong quá trình hoàn thiện, cần nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về tính khả thi, đồng bộ, bảo đảm bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2026 – 2030.